كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زيلينسكي": تسجيل يُظهر معرفة إيران من البداية أنها أسقطت الطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن تسجيل صوتي تم تسريبه لطيار إيراني يتحدث إلى برج المراقبة في طهران يظهر أن إيران كانت تعرف على الفور أنها أسقطت طائرة أوكرانية الشهر الماضي.

في مقابلة تلفزيونية، قال "زيلينسكي"، إن الصوت المسرب "يثبت أن الجانب الإيراني كان يعرف منذ البداية أن طائرتنا قد أصيبت بصاروخ"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضاف "زيلينسكي": "يقول إنه يبدو لي أن صاروخًا يطير، يقوله باللغتين الفارسية والإنجليزية، كل شيء ثابت هناك".

في التسجيل، الذي تم عرضه على محطة تلفزيونية أوكرانية في وقت متأخر من يوم الأحد، يمكن سماع طيار طائرة أخرى على ما يبدو في الهواء في الوقت الذي أسقطت فيه إيران رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية 752 قائلًا: "هل هذه منطقة نشطة؟ هناك أضواء مثل صاروخ".

وألقت طهران باللوم على السلطات الأوكرانية في تسريب ما وصفته بالأدلة السرية، وقالت، إنها لم تعد تشارك المواد مع أوكرانيا من التحقيق في الحادث.

قُتل جميع الأشخاص الـ 176 الذين كانوا على متن الطائرة عندما تحطمت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها وهي في طريقها من طهران إلى كييف في 8 يناير.

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بعد نفي طهران لمدة ثلاثة أيام، أقرت إيران بإسقاطها، قائلة، إنها فعلت ذلك عن طريق الخطأ بينما كانت في حالة تأهب قصوى، بعد ساعات من إطلاقها على أهداف أمريكية ردًا على ضربة أمريكية قتلت لواءًا إيرانيًا.

وانتقد المسؤول الإيراني المكلف بالتحقيق في الحوادث في منظمة الطيران المدني الإيرانية أوكرانيا لإصدارها التسجيل.

وقال حسن رزيفار: "قام فريق التحقيق الفني في تحطم شركة الطيران الأوكرانية، في خطوة غريبة، بنشر الملف الصوتي السري لاتصالات طيار طائرة كانت تحلق في نفس الوقت الذي كانت فيه الطائرة الأوكرانية"، وفقًا لوكالة أنباء مهر شبه الرسمية.

وأضاف: "هذا الإجراء من قبل الأوكرانيين دفعنا إلى عدم تبادل أي أدلة أخرى معهم."

في التسجيل، يمكن سماع طيار لشركة Aseman، شركة طيران إيرانية، وهو يسمع برج المراقبة وهو يرى ما يعتقد أنه صاروخ، قائلًا: "هل هذه منطقة نشطة؟ هناك أضواء مثل صاروخ. هل هناك أي شيء؟".

وأضاف الطيار: "لم يتم الإبلاغ عن أي شيء لنا. يرد ما يشبه الضوء؟ إنه ضوء صاروخ".

يمكن سماع برج المراقبة وهو يحاول وفشل في رفع الطائرة الأوكرانية على الراديو. ثم يقول قائد الطائرة الإيرانية، إنه رأى "انفجارًا. بطريقة كبيرة جدًا، رأينا ذلك. أنا حقًا لا أعرف ما كان عليه."