كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رويترز": داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم لندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن وكالة "أعماق"، أن تنظيم "داعش" الإرهابي،أعلن اليوم الاثنين مسؤوليته عن هجوم وقع في جنوب لندن يوم أمس الأحد.

وأصيب شخصين اثنين باعتداء "إرهابي" بسكين في شارع للتسوق في منطقة سكنية جنوب لندن، مؤكدة مقتل المهاجم، وفقًا للشرطة البريطانية.

Advertisements

وقالت الشرطة البريطانية، إنها على ثقة في أن المشتبه به بتنفيذ هجوم جنوب لندن هو "سوديش أمان" الذي أطلق سراحه من السجن في الآونة الأخيرة، بعدما قضى فترة سجن بسبب "جرائم إرهابية".

وفي السنوات الأخيرة، شهدت بريطانيا موجة اعتداءات إرهابية، آخرها في 29 نوفمبر الماضي، حين قتل عثمان خان، وهو مدان بالإرهاب وأفرج عنه في ديسمبر 2018، شخصين طعنا بهجوم إرهابي على جسر لندن بريدج، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.