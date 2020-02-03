كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير جمركي: تراجع تجارة إيران مع دول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجعت التجارة الخارجية الإيرانية، خلال العام الماضي، الأمر الذي دفع طهران إلى التوقف عن نشر تقارير جمركية تتعلق بهذا الأمر بداية من مارس 2019.

وكشفت التقارير الجمركية، أن الصين وكوريا الجنوبية خفضت تجارتهما مع إيران بنحو يزيد على 34%، و60% على الترتيب خلال 2019 مقارنة بعام 2018، وتدني مستوى التجارة الثنائية مع طهران، حيث هبطت واردات نيودلهي بمعدل 3 أضعاف وتراجعت الصادرات اليابانية إلى إيران بنحو 11 ضعفا.

وقد أفادت تقارير إذاعة التي تبث بالفارسية من التشيك، انخفضت واردات طوكيو كذلك من طهران بنحو 3 أضعاف في العام الماضي.

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ولم تقتصر خسائر التجارة الخارجية لإيران بالعام الماضي على أسواق آسيوية فحسب بل امتدت إلى أخرى غربية، فيما سجلت دول أوروبية انخفاضا كبيرا بنحو ضعفين في صادراتها مع طهران على مدار 11 شهرا من العام الماضي.

وشهد التبادل التجاري الثنائي بين إيران وألمانيا (أكثر من ثلث إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إيران كانت من قبل ألمانيا) انخفاضا بنسبة تجاوزت 50% خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق له.

وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الحكومي في تركيا انخفاض وارداتها أيضا من إيران خلال 11 شهرا من العام الماضي بنحو يقارب 3.2 مليار دولار أمريكي مقارنة بنحو 6.5 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة بالعام قبل الماضي، و7 مليارات دولار أمريكي في 2017.