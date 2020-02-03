رفع قيمة الشرط الجزائي إلى 10 ملايير.. مالقا الإسباني يقترب من تجديد عقده لاعبه المغربي

باشر مسؤولو فريق مالقا الاسباني مفاوضاتهم مع اللاعب المغربي هشام بوسفيان بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بتجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الكروي الجاري.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن التوجه يسير نحو تمديد عقد اللاعب هشام حتى صيف 2022، مع تضمينه بندا يرفع من قيمة الشرط الجزائي من 3 ملايير سنتيم إلى 10.

وشدد المصدر ذاته على كون اللاعب المغربي أعطى موافقته لتجديد عقده، مبرزا في السياق ذاته أن تفاصيل صغيرة تفصله عن إتمام العملية.