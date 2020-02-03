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شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 6 أشهر.. الكشف عن الجرائم بالمناطق التي يديرها الإصلاح بتعز والان مع التفاصيل
الإثنين 3 فبراير 2020
كشفت مصادر مطلعة في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، عن جانب من الجرائم التي وقعت بمناطق يديرها حزب الإصلاح "إخوان اليمن" خلال ستة أشهر.
ووفق مصادر ففي إحصائية أخيرة ومن خلال محاضر وكشوفات أمنية ومن خلال ماتم رصده كل يوم وعند كل جريمة، خلال ستة أشهر بلغت الجرائم التي حدثت بمدينة تعز في المناطق المحررة والتي يديرها حزب الإصلاح كالتالي:
جرائم الإغتيالات والقتل بلغت 323 جريمة
جرائم السطو ونهب المحلات بلغت 851 جريمة
جرائم نهب الأراضي والمنازل بلغت 417 جريمة
-جرائم الإختطاف والإخفاء القسري بلغت 278 جريمة
جرائم اقتحام وتفتيش المنازل ليلاً بلغت 156 جريمة
جرائم اغتصابات الأطفال بلغت 40 جريمة
جرائم اعتداء بالسلاح ولم تؤدي للقتل ( الشروع بالقتل ) بلغت 632 جريمة
جرائم السرقة للمحلات والمنازل بلغت 1054 جريمة
جرائم اختطاف وحجز لحريات الصحفيين والناشطين بلغت 39 جريمة
جرائم تهريب للقتلة والمجرمين من السجون بلغت 43 جريمة
جرائم فساد مالي بلغت 750 جريمة
جرائم أخلاقية بلغت 427 جريمة
ووفقا للمصادر، فإن كل تلك الجرائم قامت بها عصابات وخلايا تتبع حزب الإصلاح وتحت حماية ودعم من مرشد الإخوان بتعز عبده فرحان سالم ومعه قيادات الحزب بتعز وكل عناصر تلك العصابات والخلايا تنتسب لألوية عسكرية وأجهزة أمنية يسيطر عليها الحزب.
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