بالصور.. "فينا خير" تقيم دورة تدريبية تستهدف طلاب كلية التربية بالمهرة 

الإثنين 3 فبراير 2020

أقامت مؤسسة فينا خير في محافظة المهرة بالتنسيق مع المجلس الطلابي بكلية التربية وتحت رعاية الدكتور عادل كرامة معيلي عميد الكلية دورة تدريبة بعنوان تنمية مهارات الطالب الجامعي في التفوق الدراسي و الإنطلاقة الوظيفية.



حيث رحب عميد كلية التربيه باعضاء مؤسسة فينا خير وبالاخوة الحاضرين جميعا وكل باسمه وصفته ، مشيدا بهذه الفعالية التي يقيمها المجلس الطلابي بالكلية وبالتنسيق مع عمادة الكلية ومؤسسة فينا خير .

و عبر معيلي عن مدى سعادته لوجود مؤسسة بحجم فينا خير وما تنفذة من اعمال وجهود تنمويه انسانيه خيريه وهي مؤسسة نشأت في النصف الاول من العام الماضي ونشاطها فاق اعلئ مستوى من المؤسسات الخيريه التنمويه العامله من سنوات.

و شكر معيلي مؤسسة فينا خير وطاقمها على جهودهم المبذوله في الاعمال الخيريه والتنمويه التي تنفذها في جميع مديريات المحافظه.

و خلال الفعالية تحدث د. أمين اليزيدي نائب عميد الدراسات العليا بان تحفيز الطلاب لمثل هذا الدورات يعطيهم مجهود اقوئ للدراسة وكسب خبرات اخرئ بالمجال التنموي.

ورحب بالقائمين على هذا الدورة وشكر مؤسسة فينا خير علئ هذا العطاء الرائع التي تقدمه للكلية.

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وتضمنت الفعاليات الجانب التعليمي ربط الطالب بالجانب المجتمعي والانساني وتم تنظيم هذا الدورة وهي بعنوان التفوق الدارسي التي تم تخصيصها لطلاب المستوئ الاول والثاني بكلية التربية بالمهرة.

وستستمر اقامة مثل تلك الدورات التنموية للطالب الجامعي كدورة ستنفذ في الاسبوع القادم للمستوئ الثالث والرابع.