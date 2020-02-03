شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. مقتل وإصابة جنود أتراك في قصف لقوات الأسد على «إدلب» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، إن 4 من جنودها لقوا حتفهم وأصيب 9 آخرين، وذلك في قصف لقوات النظام السوري على إدلب شمال غربي سوريا.

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كما أفادت الوزارة بأن القوات التركية ردت على قصف القوات السورية، ودمرت أهدافاً لها في إدلب، مضيفة أن القوات السورية نفذت القصف رغم إخطارها بمواقع القوات التركية مسبقا، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

وكانت قافلة عسكرية تركية كبيرة قد دخلت إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، الأحد، وفق ما ذكر شهود عيان.

وأظهر تسجيل مصور لأسوشيتد برس من شمال سوريا قوات تركية باقية في مركباتها، ولم يظهر أحد منهم على الطريق، بينما مرت سيارات مدنيين، ووقف السكان يتابعون القافلة.