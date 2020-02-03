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تعليق حركة مطار مدريد بعد رصد طائرات مسيرة

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أعلن مصدر في وزارة النقل الإسبانية أن مطار أدولفو سواريث باراخاس الدولي سيعلق نشاطه الاثنين لمدة ساعتين بعد رصد طائرات مسيرة في منطقة إقلاع بموازاة المطار.
وكانت "إنير"، الشركة الأم لشركة "إينا" الإسبانية لتشغيل المطارات قد أشارت سابقا إلى احتمال وجود طائرات مسيرة في المناطق المحيطة بالمطار مباشرة باعتبارها سببا للتأخير المحتمل للرحلات الجوية.

وأعلنت سلطات مطار مدريد أنها سمحت للطائرات القريبة من المطار بالهبوط لأسباب أمنية، لكنها أكدت أن المطار مازال مغلقا.


وأفادت وكالة "رويترز" بأنه تم تحويل مسار 22 طائرة عن مطار العاصمة الإسبانية مدريد.
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