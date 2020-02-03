إصابة ستة أشخاص بإطلاق نار في كاليفورنيا

أفادت وسائل إعلام، الاثنين، بإصابة ستة اشخاص بإطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الاميركية.
وذكرت شبكة "CNN "، ان "ستة ركاب كانوا يستقلون حافلة ركاب متجهة من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو، تم إطلاق النار عليهم".
ونقلت الشبكة، عن المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري ستيف لوفتوس قوله، ان "جميع الضحايا الستة الذين تم إطلاق النار عليهم نقلوا إلى المستشفيات".
ونقلت الشبكة، عن المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري ستيف لوفتوس قوله، ان "جميع الضحايا الستة الذين تم إطلاق النار عليهم نقلوا إلى المستشفيات".
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