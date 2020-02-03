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2020-02-03 | 14:17
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خاطب أربعة أعضاء وامين سر الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاتحاد الدولي "فيفا" لسحب استقالتهم الجماعية التي تقدموا بها خلال شهر كانون الثاني الماضي.
وبحسب أحد أعضاء الاتحاد الذي رفض الكشف عن اسمه في حديث للسومرية نيوز، فإن "امين السر طارق احمد والأعضاء: فالح موسى وعلي الاسدي وغالب الزاملي وكامل زغير، خاطبوا "فيفا" وقرروا سحب استقالتهم".
وأوضح أن "السبب الحقيقي وراء قرار سحب الاستقالة، هو الطعن والغدر الذي تعرضنا له من علي جبار وجلوسه مع كتلة المعترضين لتشكيل هيئة مؤقتة دون الرجوع لنا على الرغم من ان قرار استقالتنا جاء كي لا يزج به بالسجن"، بحسب قوله.
وأردف قائلاً إنني "أستغرب ايضا كيف للكابتن عدنان درجال ان يجلس ويتفق مع مزور كان قبل ايام خصمه اللدود".
وكان الرئيس السابق للجنة الاستئناف في اتحاد الكرة، طه عبد حلاتة، قد اشار لبرنامج (صوت الملاعب)، الى احتمالية تشكيل هيئة مؤقتة (توافقية) بين عدنان درجال والاتحاد الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر لشعورهم بالغدر.. خمسة مسؤولين في اتحاد الكرة يخاطبون 'فيفا' لسحب استقالتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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