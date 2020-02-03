- 1/3
- 2/3
- 3/3
2020-02-03 | 13:39
727 مشاهدة
وقال وزير الشباب والرياضة احمد رياض في بيان ان "الانجاز الذي حققته اللاعبة رند سعد بفعالية القوس المحدب (الركيرف لمسافة 18م)، يمثل انجازا للمرأة العراقية الرياضية لاسيما وان اتحاد القوس والسهم سبق له ان حقق العديد من الاوسمة الملونة".
وأضاف أن "الوزارة تواصل دعمها لأصحاب الانجاز حتى يواصلوا مسيرتهم المميزة ويرفعوا اسم العراق عاليا فوق منصات التتويج".
وأضاف أن "الوزارة تواصل دعمها لأصحاب الانجاز حتى يواصلوا مسيرتهم المميزة ويرفعوا اسم العراق عاليا فوق منصات التتويج".
يذكر أن البطولة تقام للفترة من الاول ولغاية الرابع من شباط الجاري.
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر لاعبة نادي الخطوط ترفع اسم العراق عالياً في دورة الألعاب العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.