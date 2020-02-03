لاعبة نادي الخطوط ترفع اسم العراق عالياً في دورة الألعاب العربية

رياضة 2020-02-03 | 13:39 727 مشاهدة Advertisements نجحت لاعبة نادي الخطوط الجوية العراقية، رند سعد المشهداني، في التتويج بأول ميدالية ذهبية في دورة الالعاب الخامسة للأندية العربية للسيدات والتي تقام في دولة الامارات العربية المتحدة.



وأضاف أن "الوزارة تواصل دعمها لأصحاب الانجاز حتى يواصلوا مسيرتهم المميزة ويرفعوا اسم العراق عاليا فوق منصات التتويج". وقال وزير الشباب والرياضة احمد رياض في بيان ان "الانجاز الذي حققته اللاعبة رند سعد بفعالية القوس المحدب (الركيرف لمسافة 18م)، يمثل انجازا للمرأة العراقية الرياضية لاسيما وان اتحاد القوس والسهم سبق له ان حقق العديد من الاوسمة الملونة".وأضاف أن "الوزارة تواصل دعمها لأصحاب الانجاز حتى يواصلوا مسيرتهم المميزة ويرفعوا اسم العراق عاليا فوق منصات التتويج". يذكر أن البطولة تقام للفترة من الاول ولغاية الرابع من شباط الجاري.

المحرر: محمد خليل

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