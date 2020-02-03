واشنطن تدعو طالبان لوقف إطلاق النار قبل توقيع اتفاق

طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، حركة طالبان الأفغانية بـ"دليل عملي" على أن بإمكانهم المساهمة في الحد من العنف قبل التوقيع على اتفاق من شأنه أن يفضي إلى محادثات سلام.



وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي في أوزبكستان المجاورة، إن الاتفاق قريب؛ لكنه كان قريبا من قبل وفشل، لأن طالبان لم تكن قادرة على إظهار الجدية.

وأشار إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به حتى تبدأ محادثات السلام.

وأضاف: "نعمل على وضع خطة سلام ومصالحة، ونضع المحاور في المكان المناسب".

وتابع: "لقد اقتربنا من قبل من التوصل إلى اتفاق، قطعة من الورق قمنا بتنفيذها بشكل متبادل، ولم تتمكن طالبان من إظهار إرادتها أو قدرتها أو كليهما على الحد من العنف".

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وأردف: "لذلك، ما نطالب به الآن هو دليل واضح على إرادتهم وقدرتهم على الحد من العنف، لخفض التهديد، وبالتالي فإن المحادثات بين الأفغان ستكون في سياق أقل عنفا".

واختم بالقول: "نأمل بأن نتمكن من تحقيق ذلك، لكننا لم نصل إلى هذا الحد بعد، وبالتأكيد يتعين العمل".

تأتي تصريحات بومبيو بعد يومين فقط من وصول مبعوث السلام الأمريكي زلماي خليل زاد إلى كابول، وإبلاغه الرئيس الأفغاني أشرف غني بأنه لم يحدث "تقدم ملحوظ" في المحادثات مع طالبان.

ومع ذلك، قال خليل زاد إنه يأمل في التوصل إلى تفاهم معهم بشأن الحد من الأعمال القتالية، دون تقديم أي إطار زمني.

وكان خليل زاد في باكستان الأسبوع الماضي لحشد التأييد من أجل التوصل إلى اتفاق مع طالبان للحد من هجماتهم، كخطوة أولى نحو اتفاق سلام لإنهاء 18 عاما من الحرب في أفغانستان المجاورة.

فيما قالت طالبان، في وقت سابق، إنها عرضت على خليل زاد فرصة لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام لتوقيع اتفاق سلام يعقبه مفاوضات بين الأفغان.