تعليق حركة الطيران في مطار مدريد بعد رصد طائرة مسيرة بمجاله الجوي

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رويترزالإثنين 2020/2/3 04:47 م بتوقيت أبوظبي
مطار في مدريد - أرشيفية
علق مطار العاصمة الإسبانية مدريد، الإثنين، حركة الطيران إثر رصد طائرة بدون طيار في مجاله الجوي.
وقال مصدر في وزارة النقل الإسبانية إن "مطار أدولفو سواريث باراخاس الدولي سيغلق مجاله الجوي، الإثنين، لمدة ساعتين بعد أن رصد طياران وجود طائرات مسيرة في منطقة إقلاع بموازاة المطار".
وذكر المصدر أن الشرطة الإسبانية تجري تحقيقا في الأمر للوقف على ملابسات الواقعة.
وكانت إنير، الشركة الأم لشركة إينا الإسبانية لتشغيل المطارات، أشارت في وقت سابق إلى احتمال وجود طائرات مسيرة في المناطق المحيطة بالمطار مباشرة باعتبارها سببا للتأخير المحتمل للرحلات الجوية.
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