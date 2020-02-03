مسؤول صيني: مصر قدمت لنا المساعدة لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

أكد السفير الصيني في القاهرة، لياو ليتشيانغ، أن حكومة بلاده والسفارة الصينية بالقاهرة تولي نفس درجة الاهتمام لدعم السلامة الصحية للمصريين وللصينيين على حد سواء، مجدداً تأكيده عدم تسجيل إصابة أي مصري بفيروس كورونا في الصين، ولا أي إصابة لصيني بالفيروس في مصر. وأكد السفير أن تبادلاً للمعلومات بين السفارة في القاهرة، وبين كافة الجهات المعنية في مصر، مثل وزارة الصحة، للوقوف على آخر تطورات انتشار الفيروس. وأضاف ليشتانغ خلال مؤتمر صحافي اليوم الإثنين، أن الرئيس الصيني يقود معركة مواجهة الفيروس بنفسه، كما أن رئيس الوزراء زار مدينة ووهان، مكان انتشار الفيروس، والرئيس وجه بانتشار الجيش ومشاركته بـ1400 فرد طبي مزود بالخبرات اللازمة للتعامل مع هذا الفيروس، في المستشفى الجديد.

