داعش يتبنى هجوم لندن والشرطة تجري مداهمات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الإثنين، عن إجراء مداهمات غداة هجوم بالسكين نفذه مدان سابق بجرائم إرهابية حصل على إطلاق سراح مشروط الشهر الماضي، ما دفع الحكومة إلى التعهد باتخاذ إجراءات إضافية بحق منفذي جرائم مماثلة. وقالت الشرطة في بيان "نفذت مداهمات في منزلين في جنوب لندن ومنطقة بيشوبس ستورتفورد" وهي مدينة صغيرة شمال العاصمة. وأضافت "لم تنفذ أي توقيفات والتحقيق لا زال جارياً على نحو مطرد". وطعن سوديش أمان البالغ من العمر 20 عاماً شخصين الأحد قرابة الساعة 14.00 ت غ في شارع تجاري في حي ستريثام بلندن، قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً. ودفع هذا الهجوم "ذو الطبيعة الإسلامية" بحسب الشرطة، رئيس الوزراء بوريس جونسون الاثنين بالتعهد بإجراء "تغييرات جوهرية" على طريقة التعامل مع منفذي جرائم إرهابية. وأعلنت حكومته في نوفمبر (تشرين الثاني) عن تعديلات قانونية مشددة بعد هجوم أسفر عن قتيلين على جسر لندن في قلب العاصمة البريطانية، نفذه جهادي حصل أيضاً على إطلاق سراح مشروط. ومن المقرر رفع مشروع القانون الذي ينص خصوصاً على تشديد العقوبات على منفذي الهجمات الإرهابية ومنع الإفراج المبكر عنهم، خلال وقت قريب إلى البرلمان الذي يملك فيه المحافظون غالبية ساحقة. وأصيب شخص ثالث بجروح الأحد بانهيار زجاج ناتج عن رصاص الشرطة. وفي ذات السياق، أعلن تنظيم داعش اليوم مسؤوليته عن هجوم لندن، وأفادت وكالة أعماق ذات الصلة بتنظيم داعش بأن المهاجم من مقاتلي التنظيم، ونفذ الهجوم استجابة لدعوات من جانب التنظيم لاستهدف مواطني الدول التي تشارك في التحالف ضد داعش.

