شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أردوغان لروسيا: لا تقفوا في طريقنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020 حذرت تركيا اليوم الإثنين روسيا من التدخل في الرد على قوات الحكومة السورية بعد مقتل 4 جنود أتراك في شمال غرب سوريا. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لصحافيين: "أريد أن أبلغ السلطات الروسية بأن محاورنا هنا ليس أنتم بل النظام السوري، ولا تقفوا في طريقنا". وأضاف "ضباطنا يتواصلون مع نظرائهم الروس بشكل مكثف، ونواصل عملياتنا استناداً لذلك". وفي وقت سابق هذا الصباح، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل 4 جنود أتراك، وإصابة 9 آخرين، في قصف لقوات الجيش السوري لمحيط منطقة سراقب بريف إدلب، لافتاً إلى أن القوات السورية نفذت القصف رغم إخطارها بمواقع القوات التركية مسبقاً.





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