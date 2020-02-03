شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا قد ترحل الأجانب المصابين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020 نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، اليوم الإثنين، أن بلاده قد ترحل الأجانب الذين يتبين أنهم مصابون بفيروس كورونا. واقترح ميشوستين أيضاً تأجيل منتدى الاستثمار الروسي 2020، المقرر عقده في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود بين 12 و 14 فبراير(شباط) المقبل. وأعلنت روسيا أول إصابين بالفيروس فيها، يوم الجمعة.





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