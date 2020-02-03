مسؤول أمريكي: الصين لم تقبل عروضنا للمساعدة في مكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، أمس الأحد إن الصين أكثر شفافية فيما يتعلق بفيروس كورونا، بالمقارنة مع أزمات سابقة لكنها لم تقبل إلى الآن عرضاً أمريكياً للمساعدة في احتواء المرض. وقال أوبراين في مقابلة مع قناة سي.بي.إس التلفزيونية: "حتى الآن الصينيون أكثر شفافية بالتأكيد بالمقارنة مع أزمات سابقة ونحن نقدر ذلك". ومع ذلك لم ترد بكين إلى الآن على عروض مساعدة من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ،ومتخصصين صحيين آخرين. وقال أوبراين: "لم يأتنا رد من الصينيين إلى الآن حول هذه العروض لكننا مستعدون للتعاون معهم"، مضيفاً "لدينا خبرة هائلة. هذا المرض مبعث قلق عالمي. نريد أن نساعد زملاءنا الصينيين إذا أمكننا ذلك. وقدمنا العرض وسنرى إذا كانوا سيقبلون العرض". وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن أكثر من 300 شخص توفوا بالمرض مضيفة أن عدد الإصابات قفز اعتباراً من السبت إلى 14380. وسُجلت 171 حالة على الأقل في أكثر من 24 دولة ومنطقة أخرى بينها الولايات المتحدة، واليابان، وتايلاند، وهونغ كونغ، وبريطانيا.

