الصين تعلن حاجتها "الملحة" لأقنعة واقية مع انتشار كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

قالت الصين الاثنين إنها "بحاجة ملحة" لأقنعة طبية واقية مع تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد عدد ضحايا أزمة فيروس سارس في 2002، بينما فاق عدد المصابين 17 ألفا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونيانغ في ايجاز صحافي: "ما تحتاجه الصين بشكل عاجل هو أقنعة طبية، وبزات واقية، ونظارات وقاية". وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية أمس الأحد، إن "304 أشخاص توفوا" في الصين مضيفة أن عدد "الإصابات قفز إلى 14380 حتى يوم السبت".

