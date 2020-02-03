شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تنفي إصابة طلبتها العائدين من الصين بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الإثنين، نتائج الفحوصات المخبرية الأولى لفيروس كورونا الجديد والتي أجريت للطلاب السعوديين العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية، حسب صحيفة "المدنية" السعودية. وأفادت زراة الصحة السعودية، أن الطلاب نُقلوا مع طواقم طبية متخصصة إلى سكن مناسب مجهز بالكامل، لعزلهم احتياطياً مدة أسبوعين، للتأكد من سلامتهم.





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