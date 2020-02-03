شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير فرنسي: بعض المرحلين إلينا غير مصابين بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020 قال وكيل وزارة الصحة الفرنسية أدريان تاكيه‭‭ ‬‬لقناة (بي.اف.ام) التلفزيونية اليوم الاثنين إن فحوصاً أولية لنحو 20 شخصاً رحلوا من الصين إلى فرنسا، أظهرت خلوهم من فيروس كورونا. ووصل أكثر من 250 شخصاً، من 30 دولة إلى فرنسا أمس الأحد، بعد نقلهم جواً من مدينة ووهان الصينية، ومركز تفشي فيروس كورونا الجديد. وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس، إلى 361.





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