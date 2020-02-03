العراق: مقتل 556 متظاهراً منذ بداية الاحتجاجات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، مقتل 556 متظاهراً وإصابة 23546 آخرين منذ انطلاق الاحتجاجات في أنحاء البلاد في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي وإلى آخر يناير(كانون الثاني) الماضي. وقال عضو المفوضية علي البياتي، في تصريح صحافي اليوم الإثنين، إن عدد ضحايا المظاهرات وصل إلى 556 قتيلاً، بينهم 17 من منتسبي الأمن ، مشيراً إلى إصابة 23546، بينهم 3519 من الأمن. وأشار البياتي إلى اعتقال 2713 متظاهراً، بقي منهم 328 قيد الاحتجاز، وقال: "عدد المخطوفين بلغ 72، وأطلق سراح 22 منهم". كما لفت إلى أن الاغتيالات بلغت 49، توفي منها 22، وأصيب 13، وباءت 14 محاولة بالفشل. وتشهد العاصمة العراقية بغداد وتسع محافظات وسط وجنوب العراق منذ بداية أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، مظاهرات واعتصامات للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، ومحاربة الفساد، وإجراء انتخابات مبكرة، وتسمية رئيس وزراء مستقل لفترة انتقالية.

