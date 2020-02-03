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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين: أمريكا تنشر الذعر من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020
قالت الصين إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم أي مساعدة " ملموسة" في أزمة فيروس كورونا الجديد، وتعمل بدل ذلك على " نشر الذعر". وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونينغ: "على حد علمي، الحكومة الأمريكية لم تقدم أي مساعدة ملموسة للجانب الصيني بعد". وأضافت "على العكس، كانت أول دولة تسحب طاقم عملها القنصلي من ووهان، وأول دولة تشير إلى سحب جزئي لطاقم السفارة، والأولى التى تُعلن حظر دخول المواطنين الصينيين عقب أن أوضحت منظمة الصحة العالمية أنها لا توصي أو حتى تعارض السفر إضافةً إلى القيود التجارية ضد الصين". وأوضحت أن الصين على ثقة في فوزها "بالحرب" ضد هذا الوباء، وتحمى حياة المواطنين والأجانب داخل حدودها. وأضافت، أن "البلاد في حاجة لأقنعة الوجه الطبية، وسترات وقائية، ونظارات للحماية".
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