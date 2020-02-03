أوبك تعتزم بحث تداعيات فيروس كورونا على سوق النفط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

يجتمع ممثلون عن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحليفها الأساسي، روسيا، عقد اجتماع يومي الثلاثاء والأربعاء من أجل بحث تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد على سوق النفط، ما يأتي في ظل انخفاض قيمة البرميل بنسبة 15% منذ مطلع العام. وستعقد اللجنة الوزارية لمتابعة اتفاق "أوبك بلس"، المشكلة من 3 دول أعضاء من أوبك واثنتين من حلفائها، لقاء خلف الأبواب المغلقة، حسبما ذكر مصدر مقرب من المنظمة النفطية. ويتناول اللقاء الوضع الراهن في الأسواق واحتمالية تقديم توصيات للاجتماع الوزاري المقبل لدول أوبك وحلفائها العشرة، ما يعرف بـ"أوبك بلس". ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع يومي 5 و6 مارس(آذار) المقبل، لكن بعض المنتجين يطالبون بتقديم موعده إزاء تراجع أسعار النفط جراء القيود التي يعاني منها الاقتصاد الصيني بهدف السيطرة على فيروس كورونا. والصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم، وتراجع استهلاكها يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة على الأسعار.

