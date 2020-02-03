نشر عمر علاء مبارك حفيد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك صورة للأخير بعد خضوعه لعملية في الفترة الأخيرة. وعلق عمر على الصورة التي نشرها على موقع "إنستغرام"، قائلا: "‏كل الحب والتقدير". وأعلن علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، عن إجراء والده عملية جراحية يوم 24 يناير/ كانون الثاني الماضي. وكتب علاء مبارك في تويتر: "أجرى والدي عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله".

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كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لـ «مبارك» بعد خضوعه لعملية جراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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