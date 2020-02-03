خارجية السعودية دعت الدول الإسلامية إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني

دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، "الدول الإسلامية إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".
وأشار بن فرحان، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة، الى "أننا مطالبون بالتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والمملكة وقفت مع الأشقاء الفلسطينيين منذ عهد المؤسس"، مشددا على أن "الرياض متمسكة بحل عادل، يكفل حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
بدوره، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمي، "دعم أي جهود دولية لحل القضية الفلسطينية وصولا إلى سلام شامل، الى جانب إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، والتمسك بالحلول المستندة إلى القرارات الدولية، ومبادرة السلام العربية".
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