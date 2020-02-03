خارجية السعودية دعت الدول الإسلامية إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني

دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، "الدول الإسلامية إلى التضامن مع ​الشعب الفلسطيني​ وقضيته العادلة".

وأشار بن فرحان، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية ل​منظمة التعاون الإسلامي​ في مدينة جدة، الى "أننا مطالبون بالتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والمملكة وقفت مع الأشقاء ​الفلسطينيين​ منذ عهد المؤسس"، مشددا على أن "​الرياض​ متمسكة بحل عادل، يكفل حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها ​القدس الشرقية​".

بدوره، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمي، "دعم أي جهود دولية لحل ​القضية الفلسطينية​ وصولا إلى سلام شامل، الى جانب إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، والتمسك بالحلول المستندة إلى القرارات الدولية، ومبادرة ​السلام​ العربية".