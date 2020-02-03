سلطات الصين: منع سفر مواطنين مصريين للاشتباه بإصابتهما بفيروس "كورونا"

أكد وزير الطيران المدني المصري محمد منار، أن "الصين منعت سفر مواطنين اثنين على متن الطائرة العائدة من ووهان الصينية بسبب الاشتباه بإصابتهما بفيروس كورونا".
ولفت منار إلى أنه "عند مغادرة الطائرة أمس من الأراضي الصينية، جرى اكتشاف راكبين أصيبوا بارتفاع في درجة حرارتهم، ورفضت السلطات الصينية سفرهم"، مؤكداً أن "المطارات المصرية جاهزة لاستقبال أي طائرات قادمة من الصين، وأنه سيتم حجز المصريين العائدين إلى مصر من الصين لمدة 14 يوماً في مكان مجهز، وفيه كل الخدمات المطلوبة من مواد غذائية ووسائل الراحة".
أشار الوزير المصري إلى أن "ارتفاع درجات الحرارة للراكبين لا يعني إصابتهما بفيروس كورونا، ولكن يمكن أن ترتفع الحرارة بسبب الإصابة بأي مرض آخر".
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