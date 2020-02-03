إقلاع أول طائرة تابعة للأمم المتحدة تقل مرضى يمنيين من صنعاء

ذكرت وكالة "فرانس برس" بأنّ "طائرة تابعة للأمم المتحدة أقلعت من مطار ​صنعاء​ تقلّ 7 مرضى يمنيّين مع من يرافقهم، بينهم أطفال يعانون من فشل كلوي، لتلقّي العلاج في الخارج، في أول رحلة في إطار جسر جوي لإجلاء مرضى يمنيّين من العاصمة".

في هذا الإطار، أوضحت منسقة الشؤون الإنسانية في ​اليمن​ ​ليز غراندي​، في تصريح صحافي من المطار، أنّ "هذه أوّل ما نأمل أن تكون رحلات جويّة عدّة"، مؤكّدةً أنّ "من الضروري أن يكون هناك العديد من الرحلات الجوية وطائرات أكبر ليتمكّن الناس الّذين يحتاجون للمساعدة، من الوصول إلى المناطق الّتي سيحصلون فيها على ذلك".

ومطار صنعاء، العاصمة الّتي يسيطر عليها جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيون​) منذ عام 2014، مغلق منذ 2016 أمام الرحلات الجوية.