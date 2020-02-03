"الجزيرة": الجنود الأتراك القتلى لم يكونوا ضمن أي نشاط لعمليات عسكرية

أكد مصدر ​عسكري​ تركي لـ"الجزيرة" أن "الجنود الأتراك الستة الذين قتلوا في إدلب لم يكونوا ضمن أي نشاط لعمليات عسكرية"، مشيراً إلى أن "الادعاء الروسي بأن ​تركيا​ لم تنسق مع ​روسيا​ حول العملية العسكرية في إدلب غير صحيح".

وشدد المصدر على أن "تركيا لا تقبل الحديث الروسي عن عدم التنسيق ولا تعترف به لأنه لم يأت من مصدر رسمي"، مؤكداً أن "قصف المواقع السورية ما زال متواصلاً في إطار حق الدفاع المشروع عن النفس".