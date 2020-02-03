الاتحاد الأوروبي: يمكن أن نقدم لبريطانيا اتفاقا تجاريا طموحا للغاية

أعلن كبير مفاوضي ​الاتحاد الأوروبي​ ​ميشال بارنييه​، أن التكتل يمكنه أن يقدم ل​بريطانيا​ اتفاقا تجاريا "طموحا للغاية يشمل إلغاء التعريفة الجمركية وتحديد حصص، بما في ذلك العديد من الخدمات، بشرط أن توقع بريطانيا على معايير الاتحاد الأوروبي الآن وفي ​المستقبل​"، مشيرا الى "أننا نحتاج إلى التأكد من أن المنافسة لا تزال مفتوحة ونزيهة".

وأكد أنه "يجب أن يوافق كل من الجانبين على ضمانات محددة وفعالة لضمان ساحة أداء متكافئ على المدى الطويل"، موضحا أن "هذا يعني آليات لدعم المعايير العالية التي نملكها فيما يتعلق بالنواحي الاجتماعية والبيئية والمساعدات الحكومية و​الضرائب​ اليوم ومع التطورات في المستقبل".

وخرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني، بعد 47 عاما من العضوية في التكتل. كما جاء خروج بريطانيا بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من تصويت البريطانيين بأغلبية 52% لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء أجرى عام 2016.