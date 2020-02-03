الرئاسة التركية طلبت تمديد مهمة قواتها البحرية بخليج عدن والصومال وبحر العرب عاما إضافيا

قدّمت الرئاسة التركية، مذكرة إلى البرلمان التركي، لتمديد مهام القوات البحرية للجيش التركي عامًا إضافيًّا اعتبارًا من 10 شباط الحالي، في سواحل خليج عدن والصومال وبحر العرب والمناطق المجاورة لها. وحملت المذكرة إمضاء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
وتقوم عناصر البحرية التركية، بمهام تهدف إلى سلامة السفن الّتي ترفع العلم التركي والسفن التجارية المرتبطة بالبلاد، والّتي تمرّ من المناطق المذكورة.
كما تساهم العناصر التركية في العمليّات المشتركة الّتي يقوم بها المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة وعمليّات السطو المسلح، ومكافحة الإرهاب بالبحر، في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
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