الرئاسة التركية طلبت تمديد مهمة قواتها البحرية بخليج عدن والصومال وبحر العرب عاما إضافيا

قدّمت ​الرئاسة التركية​، مذكرة إلى ​البرلمان التركي​، لتمديد مهام القوات البحرية للجيش التركي عامًا إضافيًّا اعتبارًا من 10 شباط الحالي، في سواحل خليج عدن و​الصومال​ وبحر العرب والمناطق المجاورة لها. وحملت المذكرة إمضاء الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​.

وتقوم عناصر ​البحرية التركية​، بمهام تهدف إلى سلامة السفن الّتي ترفع العلم التركي والسفن التجارية المرتبطة بالبلاد، والّتي تمرّ من المناطق المذكورة.

كما تساهم العناصر التركية في العمليّات المشتركة الّتي يقوم بها ​المجتمع الدولي​ لمكافحة القرصنة وعمليّات السطو المسلح، و​مكافحة الإرهاب​ بالبحر، في إطار قرارات ​الأمم المتحدة​ ذات الصلة.