"داعش" يعلن مسؤوليته عن عملية الطعن جنوب العاصمة لندن

تبنّى "​تنظيم داعش​" حادثة الطعن التي نفذها رجل ارتدى حزاماً ناسفاً مزيفاً وأسفرت عن إصابة شخصين في لندن أمس، قبل أن ترديه ​الشرطة البريطانية​.

وأوردت وكالة "أعماق" التابعة لـ"تنظيم داعش" عبر حسابات جهادية على تطبيق تلغرام، أن "منفذ الهجوم في منطقة ستريتهام جنوب لندن أمس من مقاتلي التنظيم، ونفذ الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف".

وكانت الشرطة البريطانية قد أشارت إلى أنها على ثقة في أن المشتبه به بتنفيذ هجوم جنوب لندن هو "سوديش أمان" الذي أطلق سراحه من ​السجن​ في الآونة الأخيرة، بعدما قضى فترة سجن بسبب "جرائم إرهابية".

وكانت قد شهدت ​بريطانيا​ في السنوات الأخيرة موجة اعتداءات إرهابية، آخرها في 29 تشرين الثاني الماضي، حين قتل عثمان خان، المدان ب​الإرهاب​ والمفرج عنه في كانون الثاني 2018، شخصين طعنا بهجوم على جسر لندن بريدج.