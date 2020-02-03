الدفاع التركية: وزير الدفاع وقادة من الجيش يصلون إلى الحدود السورية

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ عن وصول ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي أكار​، يرافقه قادة من ​الجيش​، إلى الحدود الجنوبية مع ​سوريا​، وذلك على خلفية مقتل وإصابة جنود أتراك في قصف قالت ​أنقرة​ إنه من جانب القوات الحكومية السورية. إضغط للمزيد

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