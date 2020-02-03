طلال المرعبي: تسريب البيان الوزاري قبل اقراره مخالف للاعراف

شدد الوزير والنائب السابق ​طلال المرعبي​، في تصريح على أن "تسريب ​البيان الوزاري​ بكامله الى الصحف قبل إقراره في ​مجلس الوزراء​ أمر مخالف للأعراف وللإنتظام العام"، مشيرا الى أن "السادة الوزراء يجب ان يعلموا ان مجلس الوزراء هو المكان الصحيح لمناقشة اي شيء يخص ​الحكومة​ ابتداء من البيان الوزاري وانتهاء بأي قرار او مرسوم او قانون".



ورأى أن "تحمل المسؤولية السياسية في وطن تعصف به الازمات أمر ليس بالسهل، وان الجدية في اتخاذ القرارات هو الاساس، والوزير هو سيد وزارته ولكن كل اعماله تخضع لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء حسب المادة 64 من ​الدستور​ خصوصا الفقرتين 7 و8 منه"، مبينا "أننا بدأنا نسمع تصريحات ومواقف بعض الوزراء قبل نيل الثقة وقبل اتخاذ القرارات المناسبة في مجلس الوزراء. نقول ذلك من موقع النصح لأن الموضوع لا يتحمل الاخطاء. والمطلوب الإلتزام وعدم الإنجرار وراء الشائعات او التأثر بمواقع او مواقف معينة".

وشدد على أن "​لبنان​ يمر بمرحلة خطيرة جدا، وخصوصا على الصعيد الاقليمي والاقتصادي والاجتماعي والمالي، وعلى الحكومة والوزراء أن يكونوا متنبهين جدا وأن يعملوا لإنقاذ الوطن وان لا يتسرع احد باتخاذ قرارات مصيرية قبل درسها ومقاربتها بما يخدم مصلحة المواطنين والوطن".