المفتي عبد اللطيف دريان التقى رئيس جمعية أهدى

استقبل مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ رئيس جمعية أهدى نزيه حمد الذي أطلعه على النشاطات والأعمال الخيرية والثقافية والاجتماعية التي تقوم بها الجمعية، مشيدا بالدور الوطني والإسلامي الذي يقوم به المفتي دريان من حكمة في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وشكره على تجديد الثقة التي أولاه إياها في ان يكون عضوا في هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية في ​دار الفتوى​.

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