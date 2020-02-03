دياب ترأس اجتماع لجنة صوغ البيان الوزاري لاجراء القراءة النهائية

ترأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في السرايا الحكومية، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة صوغ ​البيان الوزاري​، لاجراء القراءة النهائية للبيان قبل عرضه على مجلس الوزراء لإقراره بصيغته النهائية، في حضور اعضاء اللجنة: نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينه عكر والوزراء: دميانوس قطار، ناصيف حتي، غازي وزني، راوول نعمة، عماد حب الله، رمزي مشرفية، طلال حواط، ماري كلود نجم، منال عبد الصمد نجد، فارتينيه أوهانيان، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير.

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