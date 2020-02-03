النشرة: لجنة الدفاع أقرت مشروع قانون خفض رسوم الإقامة للرعايا الأميركيين بلبنان

ذكرت مراسلة "النشرة" في ​مجلس النواب​، أنّ "​لجنة الدفاع الوطني​ والداخلية والبلديات النيابية، عقدت جلسة برئاسة النائب ​سمير الجسر​ وحضور النواب وممثّلين لوزارات الداخلية والبلديات والخارجية والمال". ولفتت إلى أنّ "اللجنة أقرّت مشروع القانون المتعلّق بإنشاء منطقة عقاريّة ل​بلدية الغبيري​ من حيث المبدأ، مع تعديل المادّة المتعلّقة بالمدّة الواجبة لاستبدال سنوات ​مالكي العقارات​ المعفاة من الرسوم، بسنتين بدل سنة واحدة"، مبيّنةً أنّ "الجنة أقرّت أيضًا مشروع القانون المتعلّق بخفض رسوم الإقامة للرعايا الأميركيين في ​لبنان​".

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