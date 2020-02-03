بري وقع قانون موازنة 2020 وأحالها الى رئاسة الحكومة لإجراء المقتضى

وقع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، قانون ال​موازنة​ العامة والموازنات الملحقة للعام 2020 وإحالها ل​رئاسة الحكومة​ لإجراء المقتضى. في الشأن المتصل بصفقة القرن وتداعياتها على القضية الفلسطينية وسبل مواجهة هذه الصفقة تلقى بري اتصالاً هاتفياً من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.

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