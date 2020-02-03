جال مفتّشو وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع بلدية صور ممثّلةً برئيس قسم الصحة الدكتور خليل جودي، بمؤازرة المديرية العامة لأمن الدولة مكتب صور وشرطة البلدية، على التعاونيات والمحال التجارية في صور، في إطار ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائيّة بشكل لافت في الآونة الأخيرة.
وسطّر المفتّشون عددًا من محاضر الضبط، لعدم تقيُّد أصحاب المحال بالقوانين المرعية الإجراء.
في هذا الإطار، لفت جودي إلى أنّ "أهميّة هذه الجولات تكمن في كبح جماح جنون الأسعار، ومتابعة المراقبة بشكل يومي لضبط الأسعار بشكل نهائي".
كانت هذه تفاصيل خبر جولة لمفتشي وزارة الاقتصاد على تعاونيات ومحال تجارية في صور وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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