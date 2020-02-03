التقى رئيس مجلس الوزراء ​حسان دياب​، في مكتبه في السراي الحكومي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجوعة "زين" بدر ​ناصر الخرافي​. كما ترأس دياب اجتماعًا ماليًّا، حضره وزراء: البيئة وشؤون التنمية الإدارية ​دميانوس قطار​، المال ​غازي وزني​، الصناعة ​عماد حب الله​ والاقتصاد راوول نعمه، حاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي ​محمود مكية​ والمستشار ​خضر طالب​. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دياب ترأس اجتماعا ماليا بحضور سلامة ووزراء عدة والتقى الرئيس التنفيذي لمجوعة "زين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.