عطلة الصحافة بعيد مار مارون وذكرى إغتيال الحريري

أعلنت ​نقابة الصحافة​ في بيان أنه "لمناسبة ​عيد مار مارون​ الموافق يوم الاحد 9 شباط 2020، يتوقف العمل في الصحف في هذا اليوم لتحتجب عن القراء صباح الاثنين 10 شباط وتعاود الصدور صباح الثلثاء في الحادي عشر منه. كما يتوقف العمل في الصحف يوم الجمعة ​14 شباط​ في ذكرى إغتيال رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​رفيق الحريري​ ورفاقه".

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