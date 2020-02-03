اعتبر الامين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية ​الفرد رياشي​ في كلمة له خلال ندوة بعنوان: "النظام المركزي فشل مستديم-الفدرالية حلّ سليم" أن "اتفاق الطائف غير شرعي وذلك لكونه لم يتم تشريعه في مجلس النواب بل نوقش كورقة سياسية، كما انه لم يوقّع من قبل رئيس الجمهورية ولم ينشر في الجريدة الرسمية قط، ولهذا فهو يعتبر حكماً ساقط".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفرد رياشي: اتفاق الطائف غير شرعي وهو ساقط حكما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.