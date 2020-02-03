دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مهاجم لندن شجع صديقته على ذبح والديها

لندن (رويترز) - قضى سوديش أمان، الشاب الذي قُتل برصاص الشرطة فيما وصفه مسؤولون بأنه حادث إرهابي في جنوب لندن يوم الأحد، حكما بالسجن بسبب ترويجه مواد تدعو للتشدد العنيف كما شجع صديقته على قطع رأس والديها.

وقالت الشرطة إن أمان (20 عاما) هو المهاجم الذي طعن شخصين قبل أن يقتله رجال شرطة مسلحون كانوا يقومون بمراقبته.

وفي نوفمبر تشرين الثاني 2018 أقر أمان بالذنب في تهم بحيازة وثائق إرهابية ونشر مطبوعات إرهابية وفي الشهر التالي حكم عليه بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات.

وذكرت السلطات أنه كان يبلغ من العمر 17 عاما ويعيش مع والدته وإخوته الصغار عندما بدأ في ارتكاب جرائم إرهابية. وأصبحت الشرطة على علم بأنشطته في أبريل نيسان 2018 واعتقله أفراد شرطة مسلحون في أحد شوارع شمال لندن بعد شهر.

وقالت الشرطة إنه عند فحص أجهزة الكمبيوتر والهاتف الخاصين به وجدت أنه قام بتنزيل مواد حول صنع المتفجرات وتنفيذ هجمات إرهابية.

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وأضافت الشرطة أن رسائل أظهرت أنه ناقش مع أسرته وأصدقائه وصديقته وجهات نظره المتطرفة ورغبته في تنفيذ هجوم وغالبا ما كان يركز على استخدام السكين.

وفي ديسمبر كانون الأول 2017 نشر أمان صورة لزعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي الذي قُتل في هجوم أمريكي في سوريا في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي، وأخبر أخاه في رسالة أن "الدولة الإسلامية موجودة لتبقى".

كما وصف النساء اليزيديات بأنهن عبيد وزعم أن القرآن يسمح باغتصابهن، وفي رسالة أخرى شجع صديقته على قطع رأس والديها.

وقالت الشرطة إنه أطلع عائلته على مجلة إلكترونية لتنظيم القاعدة، وأثناء مناقشة حول المدرسة مع أحد أخوته كتب "أفضل تفجير نفسي".

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)