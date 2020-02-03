شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التضامن بالبرلمان تقر تعريفات قانون صندوق ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى على المادة الأولى من مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تتضمن تعريفات وهي مادة مستحدثة وضعتها اللجنة ووافقت مع ممثلي الحكومة عليها وتنص على (يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التابية المعني المبين

1_الصندوق:صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

2_المجلس :مجلس إدارة صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

3_رئيس مجلس إدارة الصندوق :رئيس مجلس الوزراء

4:نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق :وزير التضامن

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5:الاشخاص ذوي الإعاقة :هم الأشخاص المخاطبين بالقانون رقم 10 لسنة 2018

ويهدف مشروع القانون إلى دعم الأشخاص ذوى الإعاقة بمزيد من المزايا وتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية لهم

كما وافقت اللجنة أيضا في الاجتماع على المادة الثانية من مشروع القانون وتنص على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة الكبرى ويحق لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.

يذكر أن لجنة التضامن تناقش اليوم مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة ومشروعي قانونين مقدمين من النائب خالد حنفي وهبة هجرس في نفس الموضوع