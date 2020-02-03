شكرا لقرائتكم خبر عن سؤال برلمانى حول خطة وزارة التعليم لوقاية الطلاب من الأمراض الُمعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت النائبة إيفلين متى تواضروس، عضو مجلس النواب، اليوم الإثنين، بسؤال برلمانى إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن خطة الوزارة لوقاية طلاب المدارس من الأمراض الُمعدية، حفاظًا على سلامتهم تزامنًا مع بداية العام الدراسي الثانى، وقالت النائبة، فى سؤالها، إن سلامة الطلبة والطالبات أهم من تعليمهم، وهو ما يجب أن يكون على رأس أولويات الوزارة فى ظل مخاوف الأسر المصرية على صحة أبنائها من مخاطر الأمراض المعدية والتى تكثر فى فصل الشتاء، لافتة إلى ضرورة وجود خطة للوقاية والتعامل مع هذه الأمراض بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة.

وأكدت النائبة، على ضرورة تنفيذ إجراءات النظافة العامة داخل المنشآت التعليمية، والإشراف على إجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت التعليمية، والتأكد من وجود مياه جارية وصابون فى دورات المياه بالمنشآت التعليمية، والتهوية الجيدة للفصول والاهتمام بنظافتها.

كما أكدت على ضرورة الاهتمام بصحة البيئة المدرسية من حيث النظافة العامة داخل وخارج أسوار المنشأة التعليمية، وتنفيذ خطة وزارة الصحة والسكان فيما يخص تطعيمات المدارس ضد الالتهاب السحائى طبقا لما جاء بالخطة.