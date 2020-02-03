شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم يواصل الارتفاع فى تركيا للشهر الثالث على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة زمان التركية المعارضة عن ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين فى تركيا بنسبة 12.15 % على أساس سنوى فى يناير الماضى متجاوزا المتوقع بقليل، فى ارتفاع للشهر الثالث على التوالي.

ونقلت الصحيفة عن معهد الإحصاء التركى أن مؤشر الأسعار فى تركيا واصل الصعود للشهر الثالث على التوالى بعد انخفاض حاد العام الماضي.

وسجل التضخم فى تركيا خلال ديسمبر 11.84%، بعد أن قفز مجددا فى نوفمبر الماضى إلى 10.56 فى المئة، قبل أن يسجل انخفاضًا كبيرا فى أكتوبر الماضى عندما أصبح 9.26%، بعدما كان فى شهر أغسطس الماضى 15.01%، وفى يوليو 16.65%.

وارتفعت أسعار المستهلكين عن الشهر الماضى 1.35%، بينما كان من المتوقع ارتفاعها 1.10 %.

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وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 1.84 % عن الشهر السابق فى يناير لتصل الزيادة السنوية إلى 8.84 %، وفقا لما أظهرته البيانات.

بيانات غرفة إسطنبول التجارية ذكرت أن الأسعار ارتفعت خلال شهر يناير المنصرم بنحو 0.58% مقارنة بالشهر السابق.

وأوضحت بيانات غرفة إسطنبول التجارية أمس أن الشهر الماضى بلغت نسبة التغيير، التى تعكس تغييرات الأسعار فى يناير من عام 2020 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، نحو 12.78 فى المئة.

وعلى وقع تراجع قيمة الليرة التركية منذ 2018، ارتفع معدل التضخم فى تركيا بشكل كبير.