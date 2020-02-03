هاري وميغان يرغبان في مغادرة كندا.. يبحثان عن منزل في دولة أخرى

يحاول الأمير السابق، هاري، وزوجته ميغان، الانتقال إلى العيش في مدينة لوس أنجلس الأمريكية، بعد فترة قصيرة من انتقالهما إلى العيش في كندا، عقب تخليهما عن الحياة الملكية في بريطانيا.

وانتقل هاري، وميغان إلى كندا بحثا عن الهدوء، وعيش حياة طبيعية، غير أنهما لم يجدا ما يبحثان عنه، حيث ترصد عدسات الكاميرات، والصحافة تحركاتهما.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أخيرا، أن هاري، وميغان يبحثان عن منزل خاص، ومناسب لهما في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهي المدينة، التي نشأت فيها ميغان.

وأكد مصدر مقرب أن الثنائي يبحثان عن منزل لهما عبر الأنترنت، وينظمان تشكيل فريق عمل، وطاقم أمني لهما في كاليفورنيا.