ملف “حمزة مون بيبي”.. سعيدة شرف تغيب عن جلسة الاستماع إليها غدا أمام المحكمة

تغيب الفنانة سعيدة شرف، يوم غد الثلاثاء، عن جلسة الاستماع لأقوالها في محكمة مراكش، على خلفية دعوى قضائية، رفعتها في ملف حمزة مون بيبي تخص “الهاكر”، الذي يشتبه في إدارته لإحدى الحسابات، التي هاجمتها.

وأكدت مصادر مقربة من سعيدة شرف، أن هذه الأخيرة لا تزال متعبة نتيجة الولادة بعملية قيصرية، وذلك ما يمنعها من حضور الجلسة، بعدما تم تأجيلها، الأسبوع الماضي، بسبب وضعها لطفلتها ليليا.

وأضافت المصادر نفسها، أن سعيدة شرف لم تستطع، أمس الأحد، الاحتفال كما يجب رفقة ضيوفها، أثناء ذبح خروف تسمية رضيعها، وبالكاد حضرت لذلك، ثم اعتذرت منهم، وانسحبت من أجل الحصول على قسط أكبر من الراحة.

Advertisements

وإلى جانب سعيدة شرف، كانت المحكمة قد استدعت رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، محمد ماديمي، كونه أحد المشتكين في القضية.

وتوجه المحكمة إلى “الهاكر”، المتهم، تهم “المشاركة في دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وإحداث خلل فيه، وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس”. بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.

وأضحى ملف “حمزة مون بيبي” قضية رأي عام، ويتابع على خلفيته عدد من الأشخاص، منهم مشاهير مثل الفنانة، دنيا باطمة، وشقيقتها ابتسام، والمدونة سكينة غلامور.