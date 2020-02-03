بسبب كورونا.. منع الأشخاص الذين زاروا الصين مؤخرا من الرحلات البحرية السياحية

بعد أيام قليلة، من تعثر رحلة بحرية لسبعة آلاف شخص قرب إيطاليا، بسبب الاشتباه في إصابة بعضهم بفيروس كورونا، أعلنت الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية أنه سيتم منع الركاب، وأفراد الطواقم، الذين سافروا، أخيرا، إلى الصين من الصعود على متن السفن السياحية في أنحاء العالم، في ظل ازدياد المخاوف حيال فيروس كورونا المستجد.

وقال مكتب الهيأة في هامبورغ، في بيان له، أصدره اليوم الاثنين، إن “حظر أعضاء الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية حركة أفراد الطواقم من البر الصيني الرئيسي، وسيمنعون أي فرد، سواء كان ضيفا، أو من أفراد الطاقم سافر من أو عبر البر الصيني الرئيسي، خلال الأيام الـ14 الماضية، من الصعود على متن السفن”.

وكانت السلطات الإيطالية قد أعلنت، قبل أيام قليلة، أن 7 آلاف شخص، بينهم 6 آلاف راكب، كانوا عالقين قبالة تشيفيتافيكيا قرب روما على سفينة سياحية، للاشتباه في وجود إصابتين من فيروس كورونا، المستجد بينهم.

يذكر أن حالات الوفاة جراء تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد في الصين ارتفعت إلى 360 حالة، فيما بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في أنحاء البلاد 14380 حالة، وفق ما أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم.