لحر ينسحب من التعامل مع بهاوي

كشف الفنان زهير بهاوي، صباح اليوم الاثنين، أن مغني الراب لحر، لن يستطيع الغناء إلى جانبه في أغنية مشتركة كانت مقررة بينهما، وذلك بسبب عقود عمل تخصه.

وأعلن بهاوي لجمهوره، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، أن هناك عقودا، والتزامات لدى لحر تمنعه من المشاركة في أغنيته، مؤكدا أن علاقتهما أكثر من طيبة.

وكان زهير بهاوي، والحر قد أعلنا للجمهور أنهما يحضران لعمل مشترك قبل مدة، وظهرا معا في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يوضح صداقتهما الكبيرة، قبل أن يخبر بهاوي الجمهور بعدم قدرة لحر على الغناء رفقته، في الوقت الحالي.

وصنع لحر، ابن مدينة الفنيدق، اسما له في ساحة الراب المغربي، مقدما ستايل مختلف، وقد أعلن بنفسه للجمهور أنه يحضر لعملين مشتركين الأول مع بهاوي، والذب انسحب منه، حاليا، والثاني رفقة سعيدة فكري.